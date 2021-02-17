Шайба Бучневича не спасла «Рейнджерс» от поражения «Нью-Джерси»

«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Дэвилз».

Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич набрал одно очко, забросив вторую шайбу команды. Вратарь Игорь Шестеркин отразил 32 броска из 36. Еще один российский форвард проигравшей команды Артемий Панарин участие в матче не принял из-за повреждения.

Ранее сообщалось, что Панарин занимался по индивидуальной программе на тренировке «Рейнджерс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 2:5

0:1 — Заха (Сиверсон, Куокканен), 27:37;

1:1 — Блэквелл (Хауден), 31:32;

1:2 — Батчер (Меркли, Куокканен), 37:14;

2:2 — Бучневич (Крайдер, Труба), 39:27;

2:3 — Шарангович (Суббэн, Братт), 50:43;

2:4 — Меркли (Куокканен), 54:11;

2:5 — Мальцев (Палмьери), 59:39.