Голкипер Сорокин признан первой звездой матча «Айлендерс» с «Баффало»

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Баффало Сэйбрз».

Сорокин оформил первый шат-аут в НХЛ, отразив все 20 нанесенных бросков по своим воротам.

Второй звездой признан форвард победившей команды Жан-Габриэль Пажо, который набрал 2 (1+1) очка. Тройку лидеров замкнул защитник «Айлендерс» Райан Пулок, отдавший одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что шат-аут Сорокина помог «Айлендерс» одолеть «Баффало».