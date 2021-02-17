Автор хет-трика в ворота «Барселоны» Мбаппе высказался о победе

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны», передает Marca.

Встреча завершилась уверенной победой парижского клуба со счетом 4:1. Мбаппе в этом поединке оформил хет-трик, еще один гол на свой счет записал Мойзе Кин. Единственный мяч «Барселоны» забил Лионель Месси, который открыл счет в матче, реализовав пенальти.

«Мы приехали сюда, чтобы победить. Мы сделали это – и в очень хорошей манере. Это невероятный матч. Но мы еще ничего не добились», — заявил форвард.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси повторил рекорд экс-форварда «Реала» Рауля.