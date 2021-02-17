Олимпийский чемпион Евгений Кафельников считает маловероятным российский финал Australian Open — 2021. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, если Аслан Карацев и Даниил Медведев вместе доберутся до решающей игры турнира, то это можно будет назвать чудом.

«Российский финал маловероятен. Я думаю, Аслан и так уже выше головы прыгнул. Еще раз выражаю восхищение его результатом, но Джокович будет для Карацева крайне тяжелым соперником. Конечно, есть шанс на чудо, будем надеяться», — сказал Кафельников.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев мечтает встретиться с Асланом Карацевым в финале Australian Open 2021 года.