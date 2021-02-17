Кафельников поделился эмоциями после победы Медведева над Рублевым

Олимпийский чемпион Евгений Кафельников поделился эмоциями после победы Даниила Медведева над Андреем Рублевым в четвертьфинале Australian Open — 2021. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, итог противостояния решился по итогам первого сета.

«Как я и предполагал, победитель первого сета выиграл матч. Я говорил это исходя из того, что физические кондиции Рублева не позволяют в данный момент играть против теннисистов такого уровня. Если он сразу дает преимущество сопернику, ему очень сложно бороться за победу.

Так все и сложилось», — сказал Кафельников.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев мечтает встретиться с Асланом Карацевым в финале Australian Open 2021 года.