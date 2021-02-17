Медведев мечтает встретиться с Карацевым в финале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев мечтает встретиться с Асланом Карацевым в финале Australian Open 2021 года.

По его словам, 27-летний дебютант турниров «Большого шлема» продемонстрировал высокий уровень трудолюбия и заслуженно добрался до полуфинала.

«Невероятно, я очень рад за него. Он вошел в историю — первым из дебютантов вышел в 1/2 финала дебютного «Шлема». К тому же в 27. Это не 18-летний парень, у которого вдруг пошло.

Я очень за него рад. А русский финал был бы мечтой. Но для этого нужно пройти сильных соперников. Надеюсь, люди будут все больше и больше любить теннис, отдавать в него детей, и у нас будет теннисная страна», — сказал спортсмен в эфире Eurosport.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев в третий раз добрался до полуфинала турнира «Большого шлема».