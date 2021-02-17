Медведев прокомментировал победу над Рублевым на Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над Андреем Рублевым в четвертьфинале Australian Open 2021 года.

По его словам, условия в Мельбурне были сверхтяжелыми.

«В матче у нас были невероятные розыгрыши, после которых было тяжело дышать. По-моему, я один из первых, кто так вымотал Андрея. Этим я доволен.



Мне кажется, моя игра хорошо подходит под его игру. Мы давно знакомы, и я знаю, как бороться с его потрясающими мощными ударами. Это был один из лучших матчей, что я провел в Австралии», — сказал спортсмен в эфире Eurosport.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев в третий раз добрался до полуфинала турнира «Большого шлема».