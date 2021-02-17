Медведев в третий раз добрался до полуфинала турнира «Большого шлема»

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева и вышел в полуфинал Australian Open — 2021.



Встреча, которая прошла в Мельбурне на арене «Род Лэйвер», продлилась 2 часа 7 минут и завершилась победой 25-летнего уроженца Москвы в трех сетах — 7:5, 6:3, 6:2.

Таким образом, четвертая ракетка мира в третий раз добрался до полуфинала турнира «Большого шлема». До этого Медведев дважды доходил до полуфинала Открытого чемпионата США (US Open).

Для Даниила нынешнее выступление в Австралии стало лучшим за все время — прежде (в 2020 году) он выходил только в четвертый круг Australian Open.

Ранее сообщалось, что у Даниила Медведева отвалилась часть ракетки по ходу четвертьфинальной игры Открытого чемпионата Австралии против Андрея Рублева.