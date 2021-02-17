Медведев обыграл Рублева и вышел в полуфинал Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева и вышел в полуфинал Australian Open — 2021.



Встреча, которая прошла в Мельбурне на арене «Род Лэйвер», продлилась 2 часа 7 минут и завершилась победой 25-летнего уроженца Москвы в трех сетах — 7:5, 6:3, 6:2.

Четвертая ракетка мира сделал 14 подач навылет, совершил четыре двойных ошибки и выиграл 60% мячей с первой подачи.

За выход в финал Медведев поборется с победителем пары Рафаэль Надаль — Стефанос Циципас.

Ранее сообщалось, что у Даниила Медведева отвалилась часть ракетки по ходу четвертьфинальной игры Открытого чемпионата Австралии против Андрея Рублева.