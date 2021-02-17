Месси забивает в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов только с пенальти

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси поразил с одиннадцатиметровой отметки ворота «Пари Сен-Жермен» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Аргентинский форвард забил свой четвертый мяч в розыгрыше текущего турнира. Отметим, что три предыдущих гола (киевскому «Динамо», туринскому «Ювентусу» и «Ференцварошу») Месси также оформлял с пенальти.

Напомним, что подопечные Роналда Кумана разгромно уступили «ПСЖ» со счетом 1:4.



Ранее сообщалось, что Лионель Месси повторил рекорд бывшего форварда мадридского «Реала» и сборной Испании Рауля.