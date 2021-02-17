Циципас обыграл Надаля в четвертьфинальном матче Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль уступил Стефаносу Циципасу и не прошел в полуфинал Australian Open — 2021.



Встреча, которая прошла в Мельбурне на арене «Род Лэйвер», продлилась 4 часа 7 минут и завершилась победой 22-летнего грека в пяти сетах — 3:6, 2:6, 7:6, 6:4, 7:5.

Шестая ракетка мира сделал 17 подач навылет, не совершил двойных ошибок и выиграл 62% мячей с первой подачи.

За выход в финал Стефанос Циципас поборется с россиянином Даниилом Медведевым, переигравшим Андрея Рублева.

Ранее сообщалось, что у Даниила Медведева отвалилась часть ракетки по ходу четвертьфинальной игры Открытого чемпионата Австралии против Андрея Рублева.