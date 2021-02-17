Черчесов посоветовал привиться российской вакциной «Спутник V»

Главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов посоветовал привиться зарубежным коллегам отечественной вакциной «Спутник V». Его слова передает «Матч ТВ».

По его мнению, российский препарат продемонстрировал свою эффективность в борьбе с коронаввирусной инфекцией.

«После моей первой прививки моя фотография разлетелась в интернете, и мне звонили из Австрии, Германии и спрашивали. Я всем ответил, что на сегодняшний день это лучшая вакцина. Ею нужно пользоваться», — сказал Черчесов.

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