В «Аяксе» заявили о сложностях в переговорах со «Спартаком» по Промесу

Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс рассказал о сложностях в переговорах с московским «Спартаком» по переходу нападающего Квинси Промеса. Его слова передает Metaratings.

По его словам, в данный момент амстердамский клуб ждет решения вопроса по поводу инцидента с 29-летним форвардом, который обвиняется в нанесении телесных повреждений, и пытается минимизировать репутационные и финансовые риски, связанные с этим событием.

Овермарс выразил надежду, что сделка будет оформлена до закрытия трансферного окна в России.

Ранее сообщалось, что между футболистами «Барселоны» Жераром Пике и Антуаном Гризманном произошел конфликт по ходу матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен».