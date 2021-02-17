Рублев выразил надежду взять реванш у Медведева

Российский теннисист Андрей Рублев выразил надежду взять реванш у Даниила Медведева за поражение в четвертьфинале Australian Open — 2021. Его слова передает Нeraldsun.

По его словам, основной причиной поражения 25-летнему соотечественнику стало излишнее психологическое давление.

«Все время было ощущение, что нельзя расслабиться. Как только чуть расслабишься, все кончено.

Надеюсь, мы будем играть еще много-много лет. Когда-нибудь у меня получится его победить», — сказал Рублев.

Ранее двукратный финалист Кубка Дэвиса Андрей Ольховский прокомментировал выход Даниила Медведева в полуфинал Australian Open — 2021.