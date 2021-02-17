Слуцкий рассказал, почему Фернандес остался в России

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий назвал причины, по которым защитник московского ЦСКА Марио Фернандес не уехал из России, несмотря на высокий уровень игры. Его слова передает Sport24.

По мнению специалиста, трансферы футболистов из российского чемпионата обусловлены в первую очередь яркой игрой в составе национальной сборной или в рамках Лиги чемпионов. В качестве примера он приводит Ахмеда Мусу, который проявил себя на чемпионате мира, а также Сейду Думбию, Александра Головина и Алексея Миранчука, которые перешли в европейские клубы после яркого выступления в Лиге чемпионов.

Слуцкий отметил, что Фернандес пропустил несколько циклов Лиги чемпионов из-за травмы и не смог должным образом проявить себя в данном турнире. Несмотря на присутствие защитника в шорт-листах зарубежных клубов, его реальный уровень игры не мог быть объективно оценен.

Ранее Слуцкий высказался о голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве, с которым работал в период с 2009 по 2016 год.