Тренер «Рубина» Слуцкий высказался о преследующей его депрессии

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о преследующей его депрессии. Его слова передает Sport24.

Специалист заявил, что после плохих матчей впадает в депрессию и начинает рефлексировать.

«После неудачных игр депрессия — не лучший союзник человека. Это такое глубокое психологическое заболевание. Я все время впадаю в депрессию, когда что-то идет не так, что-то не складывается, где-то уступили.

Я не знаю ни одного человека, который кайфует от депрессии», — сказал Слуцкий.

Ранее сообщалось, что главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов посоветовал зарубежным коллегам привиться отечественной вакциной «Спутник V».