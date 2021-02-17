Заслуженный тренер России пожалел вылетевшего с Australian Open Рублева

Заслуженный тренер России Борис Собкин высказался о четвертьфинальном матче Australian Open — 2021 между Андреем Рублевым и Даниилом Медведевым.

По его словам, 25-летний уроженец Москвы стилистически очень неудобен для своего оппонента.

«За Медведева рад, Рублева жалко. Выражаясь техническим языком, это системная ошибка. Для победы Андрея над Даней необходимо, чтобы в игре Медведева что-то барахлило. А в данный момент Медведев находится в очень хорошем состоянии.

Даниил играет в умный теннис. Он хорошо играет с прошлого года. Мне очень нравится его интеллектуальный теннис», — заявил Собкин в интервью «Чемпионату».

Ранее Андрей Рублев прокомментировал свое поражение в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.