Стал известен возможный состав сборной России в сингл-миксте на ЧМ

Стал известен возможный состав сборной России в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону, который в эти дни проходит в Словении.

По информации «Матч ТВ», тренерский штаб планирует отправить на дистанцию Эдуарда Латыпова и Евгению Павлову.

Гонка пройдет 18 февраля, старт запланирован на 17.15 по московскому времени.

Напомним, что российской команде пока не удалось завоевать медали на мировом первенстве в Поклюке.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова оценила возможность приглашения Мартена Фуркада в сборную России по биатлону в качестве тренера.