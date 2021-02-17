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Спортивные новости

Стал известен состав мужской сборной России на ЧМ по лыжным гонкам

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Федерация лыжных гонок России опубликовала в Instagram состав национальной команды на чемпионат мира в немецком Оберстдорфе.

В заявку сборной вошли Сергей Ардашев, Евгений Белов, Александр Большунов, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин.

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдет в Оберстдорфе с 23 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не смогут выступить под флагом своей страны.

На турнире команда будет называться Russian Ski Federation — Федерация лыжного спорта России. Спортсмены будут выступать под флагом Международной федерации лыжного спорта (FIS), а в случае их побед будет исполняться гимн организации.

Ранее был объявлен состав женской сборной России на чемпионат мира.

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