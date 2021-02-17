Мбаппе угрожал Альбе убийством во время матча Лиги чемпионов

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе угрожал защитнику «Барселоны» Жорди Альбе во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Mundo Deportivo.

В первом тайме встречи футболист сине-гранатовых Сержиньо Дест извинился перед французом за грубую игру, однако форвард не принял извинения, ответив на испанском: «Не трогай меня». В конфликт вмешался Альба, который обратился к Мбаппе: «Будь умнее. Он попросил у тебя прощения».

Нападающий «ПСЖ» резко отреагировал на вмешательство Альбы: «На улице я тебя убью».

Встреча между «Барселоной» и «Пари Сен-Жермен», прошедшая в столице Каталонии, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что между футболистами «Барселоны» Жераром Пике и Антуаном Гризманном произошел конфликт по ходу матча.