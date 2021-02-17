Халили оценил свое выступление в индивидуальной гонке на ЧМ

Российский биатлонист Саид Халили подвел итоги индивидуальной гонки на чемпионате мира в словенской Поклюке.

По итогам гонки спортсмен занял шестое место. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Спортсмен назвал хорошим достижением прохождение огневых рубежей без промахов.

«И на чемпионате Европы было четыре нуля, и сейчас — хороший результат. Можно было ждать лучший результат с точной стрельбой. Но сейчас для меня это неплохо. Три круга я вообще ехал и кайфовал. Но затем уже стало тяжелее», — заявил биатлонист в эфире «Матч ТВ».

Чемпионат мира по биатлону в Поклюке завершится 21 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под флагом Союза биатлонистов России, а в качестве гимна используется гимн IBU.

Ранее сообщалось, что норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд стал победителем в индивидуальной гонке.