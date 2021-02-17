Гол Чалова принес ЦСКА победу над «Расингом» в последнем матче сборов

Московский ЦСКА переиграл испанский клуб «Расинг Мурсия» в товарищеском матче.

Встреча, прошедшая в Кампоаморе, завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. В составе российской команды единственный гол на 89-й минуте забил нападающий Федор Чалов.

Для красно-синих этот матч стал последним на зимних сборах в Испании. 21 февраля ЦСКА примет «СКА-Хабаровск» в матче 1/8 финала Кубка России.

После 19 туров чемпионата России ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 37 очков.

Ранее главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко оценил переходы нападающего Соломона Рондона и полузащитника Эмиля Бохинена в армейский клуб.

Футбол. Товарищеский матч

ЦСКА (Москва, Россия) — «Расинг Мурсия» (Торре-Пачеко, Испания) — 1:0

Голы: 1:0 — Чалов, 89.