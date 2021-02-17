Губерниев оценил выступление россиян в индивидуальной гонке

Комментатор Дмитрий Губерниев подвел итоги индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.

Лучшим среди россиян стал Саид Халили, занявший шестое место. Евгений Гараничев стал 16-м, Александр Логинов — 31-м, а Матвей Елисеев — 61-м.

«Что тут анализировать? Неготовность команды. Единственное, что хочу сейчас сказать — Халили абсолютно заслужил место в эстафете. Ставьте Халили, тренеры! Ну не бойтесь вы! Рискуйте, хуже точно не будет! Парень не подведет», — сказал Губерниев в видео, опубликованном в Telegram.

Чемпионат мира по биатлону в Поклюке завершится 21 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под флагом Союза биатлонистов России, а в качестве гимна используется гимн IBU.

Ранее Халили оценил свое выступление в индивидуальной гонке.