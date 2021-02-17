Тренер «Краснодара» поделился ожиданиями от матча с загребским «Динамо»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо».

«Мы рады возобновлению сезона, тому, что футбол возвращается в Краснодаре. Я думаю, что ни одной команде в Европе не было бы удобно играть с «Динамо». Никто бы не хотел с ними встретиться. Мы настраиваемся на тяжелый бой», — приводит слова Мусаева РИА «Новости».

Также специалист заявил, что «быки» проделали огромный объем работы на зимних сборах.

Встреча пройдет 18 февраля в «Краснодаре». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 20.55 мск.

Ранее сообщалось, что защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес получил травму крестообразных связок колена на тренировке.