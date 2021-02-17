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Спортивные новости

Кокорина посадили на особую диету

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Тренерский штаб «Фиорентины» посадил нападающего Александра Кокорина на особую диету, сообщает La Nazione.

По информации издания, разработанная в клубе программа тренировок и особый рацион питания помогли россиянину добиться значительного прогресса в своей спортивной форме, удивив даже главного тренера «Фиорентины» Чезаре Пранделли.

Отмечается, что для набора 100% кондиций форварду понадобится еще 2-3 недели.

Россиянин дебютировал в составе «Фиорентины» в матче 21-го тура чемпионата Италии против миланского «Интера» (0:2). Форвард провел на поле 17 минут и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Кокорин не попал в стартовый состав «Фиорентины» на матч против «Сампдории».

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