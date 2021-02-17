«Тамбов» с высокой долей вероятности снимется с розыгрыша РПЛ

«Тамбов» с высокой долей вероятности снимется с розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к клубу.

«Тамбов», скорее всего, снимается. Вероятность этого огромная», — сообщил собеседник агентства.

В начале февраля ассоциация «Футбольный клуб «Тамбов» подала заявление о признании клуба банкротом. Долги команды по зарплате превышают 150 млн рублей, а размер кредиторской задолженности составляет более 536 млн рублей.

После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» с 13 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. Из-за финансовых проблем клуб может сняться с розыгрыша чемпионата России.

Ранее сообщалось, что «Тамбову» готовы выделить до 200 млн рублей.