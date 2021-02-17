РФС оставил в силе дисквалификацию Тедеско

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) оставил в силе дисквалификацию главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско, сообщается на официальном сайте организации.

Немецкий специалист был отстранен на три матчах за оскорбительный жест в адрес соперника и оштрафован на 50 тыс. рублей по итогам встречи 18-го тура чемпионата России против «Сочи» (0:1), который прошел на стадионе «Фишт» 12 декабря.

Тедеско пропустит матчи чемпионата России против казанского «Рубина», «Краснодара» и московского «Динамо».

Ранее немецкий тренер рассказал о своем желании уйти из «Спартака».