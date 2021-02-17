«Ювентус» уступил «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Португальский «Порту» оказался сильнее туринского «Ювентуса» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Португалии.

Счет в матче открыл игрок португальского клуба Мехди Тареми на 2-й минуте. В начале второго тайма Мусса Марега удвоил преимущество «Порту». На 82-й минуте Фредерико Кьеза смог отыграть один мяч туринской команды.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» пропустил от «Порту» на второй минуте после ошибки Бентанкура.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч

«Порту» (Португалия) — «Ювентус» (Италия) — 2:1

Голы: 1:0 — Тареми, 2; 2:0 — Марега, 46; 2:1 — Кьеза, 82.