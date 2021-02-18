Дубль Холанда принес «Боруссии» победу над «Севильей» в Лиге чемпионов

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Севилью» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу немецкой команды.

Счет в матче открыла испанская команда уже на 7-й минуте встречи, отличился Сусо. На 19-й минуте Махмуд Дахуд сравнял счет, а затем норвежский нападающий дортмундского клуба Эрлинг Холанд оформил дубль, отличившись на 27-й и 43-й минуте.

На 84-й минуте Люка де Йонг отыграл один мяч «Севильи».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что Холанд установил достижение в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч

«Севилья» (Испания) — «Боруссия» (Германия) — 2:3На

Голы: 1:0 — Сусо, 7; 1:1 — Дахуд, 19; 1:2 — Холанд, 27; 1:3 — Холанд, 43; 2:3 — де Йонг, 84