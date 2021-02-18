Биатлонист Елисеев критично отнесся к идее приглашения Фуркада в сборную России

Российский биатлонист Матвей Елисеев критично отнесся к идее приглашения Мартена Фуркада на пост главного тренера сборной России, передает ТАСС.

Именитый французский биатлонист завершил карьеру в 2020 году. Несколько дней назад он поделился мыслями о своем вероятном назначении в сборную России, отметив, что это был бы «чудесный вызов».

«Думаю, что опустошить бюджет, которого и так не хватает, он может. Иностранные специалисты дорого обходятся. Конечно, это было бы интересно, но вопрос в том, насколько бы он нам подошел», — заявил Елисеев.

Ранее сообщалось, что четыре российских биатлониста выступят в масс-старте на ЧМ.