Губерниев высоко оценил игру форварда «Боруссии» Холанда в Лиге чемпионов

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высоко оценил игру норвежского нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в Лиге чемпионов.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов немецкая команда оказалась сильнее клуба из Испании — «Севильи» — со счетом 3:2. Холанд в поединке оформил дубль, а также отличился результативной передачей.

«Холанд на меня похож, словно сыночек мой», — написал Губерниев в Instagram.

Ранее сообщалось, что дубль Холанда принес «Боруссии» победу над «Севильей» в Лиге чемпионов.