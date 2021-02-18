«Манчестер Сити» установил рекорд в чемпионате Англии

«Манчестер Сити» установил рекорд в Английской премьер-лиге (АПЛ), сообщает официальный Twitter «горожан».

С начала 2021 года «Манчестер Сити» провел десять игр, в которых одержал десять побед с общим счетом 28:3. Этот результат стал рекордным, еще ни одной команде не удавалось выиграть в чемпионате Англии десять встреч подряд с начала календарного года.

В перенесенном матче 16-го тура АПЛ «горожане» переиграли «Эвертон» со счетом 3:1. По итогам встречи «Манчестер Сити» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 56 очков. «Эвертон» идет на седьмой позиции, набрав 37 баллов.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» разбил «Эвертон» в АПЛ.