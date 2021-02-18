Роналду остался недоволен судейством в матче против «Порту»

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду остался недоволен судейством в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против португальского «Порту».

Встреча завершилась поражением итальянской команды со счетом 1:2, единственный гол туринцев оформил Федерико Кьеза.

В концовке поединка Роналду активно выражал свое недовольство действиями главного арбитра встречи, требуя назначить пенальти. При этом форвард возмущался и после финального свистка.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» уступил «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.