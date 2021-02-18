Передача Свечникова не спасла «Каролину» от поражения «Флориде»

»Каролина Харрикейнз» проиграла «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

команды не смогли определить победителя в основное время, а в овертайме сильнее оказалась «ФЛорида». Встреча завершилась со счетом 4:3.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский остался в запасе. Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников набрал в матче одно очко, отметившись голевой передачей.

Ранее сообщалось, что известны сроки восстановления форварда «Рейнджерс» Панарина.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина Харрикейнз» — «Флорида Пантерз» — 3:4 (ОТ)

1:0 — Стаал (Фёгеле), 18:28;

2:0 — Ахо (Песке, Макгинн), 18:50;

2:1 — Юбердо (Яндл, Дриджер), 30:52;

2:2 — Веннберг (Юбердо, Хёрнквист), 43:11;

2:3 — Ламмикко (Ломберг), 52:06;

3:3 — Трочек (Свечников, Хэмилтон), 53:39;

3:4 — Юбердо (Барков), 62:29.