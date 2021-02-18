Гвардиола рассказал о сложностях «Манчестер Сити» в матче с «Эвертоном»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о сложностях в поединке против «Эвертона», передает «Би-би-си».

В перенесенном матче 16-го тура АПЛ «горожане» переиграли «Эвертон» со счетом 3:1. По итогам встречи «Манчестер Сити» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 56 очков. «Эвертон» идет на седьмой позиции, набрав 37 баллов.

«Футбол не строится только на защите или только на атаке. Невозможно выиграть титул без хорошей обороны, и мы как раз пропускаем мало мячей и допускаем мало моментов у своих ворот», — заявил специалист.

С начала 2021 года «Манчестер Сити» провел десять игр, в которых одержал десять побед с общим счетом 28:3.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» установил рекорд в чемпионате Англии.