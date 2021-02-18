Хавбек «Ювентуса» пообещал «совершенно другую команду» в ответной игре с «Порту»

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту», передает Football Italia.

Встреча завершилась поражением туринского клуба со счетом 1:2. Примечательно, что пропустил «Ювентус» на 63-й секунде первого тайма и на 19-й секунде второго тайма. Единственный гол итальянского клуба оформил Кьеза.

«Безусловно, в ответной игре будет совершенно другой «Ювентус», ведь если мы хотим пройти дальше, нужно продемонстрировать что-то совершенно иное», — заявил Кьеза.

Ответный поединок состоится 9 марта.

Ранее сообщалось, что «Порту» впервые в своей истории одолел «Ювентус» в Лиге чемпионов.