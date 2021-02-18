Экс-футболист «Анжи» вспомнил о скандале с Самюэлем Это'О и Роберто Карлосом

Бывший футболист «Анжи» Одил Ахмедов вспомнил о конфликтных ситуациях с главными звездами махачкалинской команды — Самюэлем Это'О и Роберто Карлосом, передает Upl.uz со ссылкой на ютуб-канал Sports Uz.

Ахмедов отметил, что каждая тренировка превращалась в борьбу и никто никого не жалел. По его мнению, необходимо было показать характера, чтобы не затеряться среди именитых футболистов, что он и сделал.

«У меня был скандал с Роберто Карлосом и Самюэлем Это'О. Помню, как мы оскорбляли друг друга с Это'О. После этого скандала мы с ним подружились. Он мне сказал, что ему нравятся игроки с характером», — вспомнил экс-игрок «Анжи».

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