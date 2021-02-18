Защитник «Порту» объяснил победу над «Ювентусом»

Защитник «Порту» Пепе поделился мнением о результате первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса», передает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу португальского клуба. Причем «Порту» забил сначала на 63-й секунде первого тайма, а потом на 19-й секунде второго.

«Мы хорошо изучили «Ювентус». Команда выполнила на поле то, о чем просил тренер. Знали, что нужно было давить, чтобы не дать сыграть «Ювентусу». В таких матчах нелегко мириться с пропущенными мячами на своем поле, но мы провели отличный матч», — заявил футболист.

Ответная встреча между «Порту» и «Ювентусом» состоится 9 марта.

Ранее сообщалось, что хавбек «Ювентуса» пообещал «совершенно другую команду» в ответной игре с «Порту».