Названы дата и время матча 1/2 финала Australian Open Медведев — Циципас

Стали известны дата и время второго полуфинального матча Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), в котором сыграют российский теннисист Даниил Медведев и греческий спортсмен Стефанос Циципас.

Теннисисты выйдут на корт в 12 день Australian Open — 19 февраля. Их поединок начнется не ранее 11.30 утра по московскому времени.

Стоит отметить, что в первом полуфинале будет сражаться другой российский теннисист — Аслан Карацев. Он поборется с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

Ранее сообщалось, что Циципас поделился ожиданиями от матча с Медведевым в 1/2 финала Australian Open.