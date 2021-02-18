Наоми Осака обыграла Серену Уильямс и вышла в финал Australian Open

Японская теннисистка Наоми Осака вышла в финал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

В полуфинальном матче японская спортсменка одолела представительницу США Серену Уильямс.

Встреча, которая продлилась около полутора часов, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:4 в пользу 23-летней Осаки.

За трофей японская теннисистка поборется с победительницей матча между американкой Дженнифер Брэди (22-й номер посева) и чешкой Каролиной Муховой (25).

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