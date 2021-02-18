Защитник сборной России Марио Фернандес продлил контракт с московским ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев в Twitter.
Обновленное трудовое соглашение будет действовать до конца сезона-2023/24.
За свою карьеру в стане красно-синих Марио Фернандес провел 289 игр и забил шесть мячей.
В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Виктора Гончаренко занимают вторую строчку в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что «Тамбов» принял решение сняться с Кубка России.
⚡ Марио Фернандес продлил контракт с #ЦСКА до окончания сезона-2023/24! ���������� https://t.co/ZRJk3kehRF pic.twitter.com/lV1s8cbEZp— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 18, 2021