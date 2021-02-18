«Тамбов» принял решение сняться с Кубка России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации источника, необходимые для прохождения данной процедуры документы будут направлены в Российский футбольный союз (РФС) в течении сегодняшнего дня.

Напомним, что тамбовчане в 1/8 финала национального кубка должны были сыграть с московским «Локомотивом». таким образом, подопечные Марко Николича получат техническую победу со счетом 3:0 и станут первыми четвертьфиналистами турнира.

Ранее защитник «Порту» Пепе поделился мнением о результате первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».