Гимнастка Спиридонова объявила о завершении карьеры

Серебряная призерка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Дарья Спиридонова объявила о завершении карьеры. Соответствующий пост гимнастка опубликовала в своем Instagram.

«Мое важное и осознанное решение поставить точку в профессиональной спортивной карьере. Это была большая и трудная дорога длинной в 15 лет. Я обожаю выступать на соревнованиях и получать эти нереальные эмоции. Но со временем, я поняла, что интерес к тренировкам начал пропадать.

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Многое получилось реализовать, а многое нет, но оглядываться назад уже бессмысленно. Жизнь не заканчивается на одном профессиональном спорте и нужно двигаться дальше», — написала спортсменка.

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