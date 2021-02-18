«Ванкувер» обыграл «Калгари», Нестеров очков не набрал

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» оказался сильнее «Калгари Флэймс».

Встреча прошла в Калгари на арене «Скоушабэнк-Сэдлоум» при пустых трибунах и завершилась победой крупной гостей со счетом 5:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джорди Бенн, Бо Хорват, Джей Ти Миллер, Нейт Шмидт и Брок Босер.

У проигравшей команды единственный гол на счету Эндрю Манджапане.

Ранее сообщалось, что «Каролина Харрикейнз» проиграла «Флориде Пантерз» .