3 марта станет известен итоговый состав сборной России на ЧМ в Стокгольме

Состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира в Стокгольме станет известен спустя сутки после окончания финала Кубка страны, который пройдет в Москве. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков.

Напомним, что последний старт перед мировым первенством в Швеции пройдет с 27 февраля по 2 марта.

В 2020 году чемпионат мира, запланированный в Монреале, не состоялся по причине пандемии коронавирусной инфекции.



Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о пропуске Анной Щербаковой и Александрой Трусовой финала Кубка России в Москве.