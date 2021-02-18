Тедеско раскрыл детали возможного возвращения Промеса в «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско раскрыл детали возможного возвращения нападающего амстердамского «Аякса» Квинси Промеса. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, в ближайшее время ситуация с трансфертом 29-летнего голландца окончательно прояснится.

«Время для принятия решения есть. Надеемся, что Промес сможет приехать и нам помочь. Но решение будет приниматься руководством клуба», — сказал Тедеско.

Ранее сообщалось, что комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев призвал сократить Российскую премьер-лигу (РПЛ) до 14 или 12 команд.