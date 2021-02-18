Джокович поделился ожиданиями от игры Медведева и Циципаса

Сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от игры Даниила Медведева и Стефаноса Циципаса во втором полуфинале турнира Australian Open — 2021. Его слова передает пресс-служба соревнования в Twitter.

Первая ракетка мира заявил, что не имеет предпочтений в этой игре, и отметил, что будет наблюдать за противоборством атлетов со стаканчиком попкорна.

При этом серб отметил, что Медведев в последнее время находится в великолепной форме и набрал отличный ход, который позволил ему продлить беспроигрышную серию до 19 встреч.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович в девятый раз стал финалистом Australian Open.