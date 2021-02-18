Теннисист Карацев поднялся на 72 строчки рейтинга АТР

Российский теннисист Аслан Карацев поднялся на 72 строчки рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) по итогам Australian Open — 2021.

27-летний спортсмен впервые в своей карьере пробился в основную сетку турнира серии «Большого шлема» и с ходу добрался до полуфинальной стадии, что до него не удавалось никому.

Также Карацев, начав соревнование на 114-й строчке рейтинга АТР, стал самым низкорейтинговым участником 1/2 финала с 2001 года.



Ранее сообщалось, что сербский теннисист Новак Джокович поделился мыслями о победе над Асланом Карацевым в полуфинале турнира Australian Open .