Олимпийский чемпион раскритиковал Павлову после супермикста

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о выступлении российских биатлонистов в супермиксте на чемпионате мира в словенской Поклюке.

Команда, в составе которой выступили Эдуард Латыпов и Евгения Павлова, заняла 11-е место.

По мнению бывшего биатлониста, на гонку необходимо было ставить стрелков, которые способны пройти огневые рубежи без промахов.

«Проблема со стрельбой у нас, потому что неправильно тренировались: что в стрелковой подготовке, что в функциональной. Что касается Павловой, то столько штрафа – это недопустимо», — цитирует Васильева «Чемпионат.com».

Чемпионат мира по биатлону в Поклюке завершится 21 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под флагом Союза биатлонистов России, а в качестве гимна используется гимн IBU. После восьми гонок россияне не завоевали ни одной медали.

Ранее сообщалось, что сборная Франции выиграла супермикст на чемпионате мира.