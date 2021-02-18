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Спортивные новости

Губерниев оскорбил Аликина за критику тренера сборной России

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Комментатор Дмитрий Губерниев резко отреагировал на высказывание бывшего тренера сборной России по биатлону Владимира Аликина в адрес наставника мужской команды Юрия Каминского.

«Блин, ну должна же быть внутри профессии этика! Аликин ведет себя как моральный урод», — написал Губерниев в Telegram.

17 февраля Каминский раскритиковал Александра Логинова за решение готовиться к сезону отдельно от остальной команды.

На чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке Логинов занял 26-е место в спринте, в пасьюте — 16-е, а в индивидуальной гонке — 31-е.

Ранее Аликин раскритиковал тренера мужской сборной за высказывания в адрес биатлониста.

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